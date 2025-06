La digitalizzazione come leva per la crescita del Made in Italy | appuntamento il 17 giugno al Salone degli Arazzi del MIMIT

Scopri come la digitalizzazione può trasformare il Made in Italy, rendendolo più competitivo e internazionale. Martedì 17 giugno al Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, l'ANGI invita imprenditori, innovatori e stakeholder a un confronto cruciale sulle opportunità offerte dalla tecnologia per il nostro patrimonio industriale. Non perdere questa occasione di networking e ispirazione per guidare il futuro delle imprese italiane verso nuovi orizzonti di crescita e successo.

L' Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) è lieta di annunciare la conferenza dal titolo "Made in Italy: la digitalizzazione come leva per la crescita e la competitività delle imprese italiane", che si terrà martedì 17 giugno 2025, nella prestigiosa cornice del Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'evento, realizzato con il supporto di Zest Group e INSME – International Network for SMEs, si propone di approfondire il ruolo strategico della digitalizzazione e del la pubblicità p ersonalizzata come strumenti fondamentali per la valorizzazione e il rilancio della competitività delle imprese italiane nel contesto del Made in Italy.

