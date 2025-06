La Dakapo Band live all' Agriturismo Spigolo

la notte, portando sul palco un’energia contagiosa e un repertorio coinvolgente. Non perdere questa serata imperdibile all’aperto, immersi tra natura e musica di qualità: un’esperienza che valorizza l’atmosfera magica dell’estate italiana. La DaKapo Band è pronta a regalarti momenti indimenticabili sotto le stelle!

Terzo appuntamento all'Agriturismo Spigolo nell'ambito della rassegna "Musica Sotto le Stelle" che offre ogni settimana una proposta diversa e di qualità sempre molto alta. Mercoledì 18 Giugno alle ore 21 è la volta della DaKapo Band, supergruppo che promette di farci cantare e ballare per tutta.

La Dakapo Band live all'Agriturismo Spigolo il 18 giugno 2025.

