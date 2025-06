La crisi Israele-Iran rilancia le all news

In un mondo in continuo fermento, le all news tornano a essere protagoniste: la crisi tra Israele e Iran ha riacceso l’interesse del pubblico, dimostrando che l’informazione tempestiva è più importante che mai. Vi presentiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata alle notizie televisive di rilievo, con analisi e approfondimenti esclusivi. Scopri come i principali canali sono pronti a interpretare e raccontare gli eventi più complessi del momento.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Rainews24, Tgcom24, Skytg24 ) Date da molti per morte con l’avvento di Internet, le all news stanno riconquistando centralità grazie agli eventi che stanno sconvolgendo la politica internazionale. L’attacco di Israele all’Iran non le ha trovate impreparate. Lorenzo Lo Basso offriva analisi e collegamenti fin dalle sei di venerdì mattina al target di Rainews24, poi speciali curati da Roberto Vicaretti, Adele Grossi e Giancarlo Usai. Ottima anche la copertura di Tgcom24 che schierava volti noti come Luigi Galluzzo, Giulia Ronchi e alla sera Monica Coggi che potevano contare su un eroico Elia Milani e i suoi pirotecnici aggiornamenti da Gerusalemme. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La crisi Israele-Iran rilancia le “all news”

