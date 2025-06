La costa garganica attraverso la storia dei trabucchi nel documentario ' In Perpetuo' di Federico Barassi in sala a Bari

Scopri la suggestiva bellezza della costa garganica attraverso i secoli, narrata nella toccante storia dei trabucchi in «In Perpetuo», il documentario di Federico Barassi. Dopo aver conquistato Roma, Milano e Torino, l’opera arriva a Bari, offrendo un’immersione unica nel patrimonio marittimo locale. Non perdere questa occasione di vivere un viaggio tra tradizione e cultura, che ci invita a riflettere sul valore della memoria e della natura. Ti aspettiamo lunedì 16 giugno al Multicinema Galleria!

Dopo Roma, Milano e Torino, il film documentario «In Perpetuo» di Federico Barassi sarà proiettato a Bari lunedì 16 giugno alle 21 al Multicinema Galleria, dove è prevista la presenza in sala del produttore Ivan D'Ambrosio e dei protagonisti. L’opera, selezionata da importanti festival. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - La costa garganica attraverso la storia dei trabucchi nel documentario 'In Perpetuo' di Federico Barassi in sala a Bari

In questa notizia si parla di: perpetuo - documentario - federico - sala

Dopo Roma, Milano e Torino il film documentario In Perpetuo di Federico Barassi arriva a Bari il 16 giugno alle 21:00 al Multicinema Galleria, dove è prevista la presenza in sala del produttore e dei protagonisti. Prodotto da Dinamo Film con Rai Cinema, il film Vai su Facebook

La costa garganica attraverso la storia dei trabucchi nel documentario 'In Perpetuo' di Federico Barassi in sala a Bari; Cinema, In Perpetuo di Federico Barassi presentato in sala a Roma; ARRIVA ANCHE A VIESTE “IN PERPETUO” DI FEDERICO BARASSI. IL FILM DOCUMENTARIO, PRODOTTO DA DINAMO FILM CON RAI CINEMA, RACCONTA LA COSTA GARGANICA ATTRAVERSO LA STORIA DEI TRABUCCHI E DEI SUOI MASTRI. (IL T.

Cinema, “In Perpetuo” di Federico Barassi presentato in sala a Roma - (askanews) – Dopo la prima in sala a Milano, il film documentario “In Perpetuo” di Federico Barassi sarà proiettato al Cinema Farnese di Roma il 6 giugno alle 19, alla presenza del regist ... Segnala askanews.it

In Perpetuo, i custodi in Gargano delle memorie del mare - I trabucchi garganici, antiche e maestose macchine da pesca in legno, costruite come delle palafitte sugli scogli della costa pugliese, sono i punti cardinali nel racconto di In Perpetuo, il documenta ... Da msn.com