La corsa nucleare della Cina | l' arsenale aumenta a velocità record | Cento testate in più all' anno

La corsa nucleare della Cina sta accelerando a un ritmo senza precedenti, con oltre cento nuove testate all'anno, suscitando timori e interrogativi sulla stabilità globale. Mentre Iran e altre potenze si confrontano con le proprie ambizioni, la Cina respinge accuse di escalation militare, sostenendo che il suo sviluppo sia difensivo. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro della sicurezza internazionale? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri mondiali.

Oltra all'Iran, c'è un'altra grande potenza mondiale che respinge l'accusa di una corsa agli armamenti nucleari: la Cina. Il gigante asiatico ha accelerato la produzione di testate atomiche al "ritmo più veloce al mondo", stando a quanto si legge nell Report 2025 dello Stockholm International. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La corsa nucleare della Cina: l'arsenale aumenta a velocità record: "Cento testate in più all'anno"

Nel 2024, il mondo ha speso 100,2 miliardi di dollari per le armi nucleari. È la cifra più alta mai registrata, pari a 3.169 dollari al secondo. In un solo anno, i nove Stati dotati di arsenali atomici – Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito, India, Pakistan, Isr

