La copertura pressostatica che trasforma il settore avicolo.

La rivoluzione nel settore avicolo è arrivata con 'Egg Dome' di Teloneria Forlivese: una copertura pressostatica innovativa che trasforma allevamenti e campi sportivi, riducendo tempi, costi e impatto ambientale. Un progetto all’avanguardia che risponde alle sfide di un mercato volatile, tra influenza e dazi, garantendo sempre qualità e sostenibilità. Scopri come questa soluzione sta cambiando il modo di pensare l’allevamento e la protezione degli animali.

CON ’ Egg Dome ’ dell’azienda Teloneria forlivese si rivoluziona il settore avicolo, dai campi sportivi agli allevamenti. L’impresa lancia infatti un’ innovativa struttura che punta a ridurre l’impatto ambientale, burocrazia, tempi e costi di costruzione. In un momento storico in cui le uova sono tra i prodotti alimentari più soggetti alle oscillazioni di mercato, tra influenza aviaria e politiche dei dazi, pur restando tra i cibi più consumati al mondo, le aziende avicole necessitano sempre più di soluzioni flessibili, in grado di far fronte a improvvisi aumenti della domanda e ad altrettante repentine flessioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net