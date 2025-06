La consegna dell’aquila

suona, solo un sussurro interiore che guida le loro scelte. Sono gli imprenditori che, come Annamaria Spina, incarnano la vera essenza della resilienza e della visione. La loro presenza, discreta ma potente, ci ricorda che la grandezza nasce dalla pazienza e dalla passione. In un mondo in continua corsa, sono loro a dettare il ritmo e a ispirare il nostro cammino verso il successo.

di Annamaria Spina Ci sono imprenditori che sembrano non appartenere al tempo. Li riconosci dal passo lento, ma mai stanco, e da quella luce negli occhi che si accende solo in chi ha costruito qualcosa dal nulla. Parlano poco, osservano molto, pesano ogni parola come se fosse un mattone della propria impresa. Hanno edificato non solo strutture, ma culture. E quando arriva il momento, lo avvertono prima degli altri. Non c’è un campanello che suona, non ci sono manuali,.solo un silenzio nuovo, che chiama all’ultima e piĂą difficile delle sfide: “ lasciare il testimone”. Il passaggio generazionale è un punto di svolta, non è un’operazione,. 🔗 Leggi su Ildenaro.it