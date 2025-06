La conferma dagli amici Ultimo e Jacqueline Luna cosa viene fuori dopo le ultime voci

la conferma dagli amici di Ultimo e Jacqueline Luna, che sembrano aver dissipato i dubbi o, al contrario, aver alimentato nuove curiosità. Nel mondo dello spettacolo, le voci si rincorrono e spesso celano più di quanto rivelano. Cosa dobbiamo aspettarci dal futuro di questa coppia? La verità sta venendo a galla, ma solo il tempo potrà svelare ogni dettaglio.

Nel mondo dello spettacolo, spesso silenzio e riservatezza celano più di quanto dicano. È il caso della coppia formata dal cantautore romano Ultimo e da Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia dell’iconica showgirl Heather Parisi. Negli ultimi giorni, nuove indiscrezioni hanno riportato l’attenzione su di loro, con particolare riferimento a una crisi di coppia che i due avrebbero attraversato nelle scorse settimane. A rilanciare la voce è stato, ancora una volta, Alessandro Rosica, esperto di gossip e già autore dello scoop sulla gravidanza di Jacqueline. La coppia, diventata genitore lo scorso novembre con la nascita del piccolo Enea a New York, aveva fatto rientro in Italia in primavera, stabilendosi a Roma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it