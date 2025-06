La ciclabile di San Martino dei Mulini inaugurata con una festa insieme alla ciclostorica La Titanica

tracciato, vivendo un momento di solidarietà e passione per la mobilità sostenibile. La giornata ha celebrato non solo il raggiungimento di un importante traguardo ambientale, ma anche il valore della comunità unita da una passione condivisa. La ciclabile di San Martino dei Mulini si conferma un punto di riferimento per il rispetto dell’ambiente e il benessere dei cittadini, aprendo nuove strade di collaborazione e divertimento.

Inaugurata domenica, 15 giugno, la nuova pista ciclabile di San Martino dei Mulini, con una grande festa insieme alla ciclostorica "La Titanica": dopo l'intervento del sindaco Filippo Sacchetti in piazza Ganganelli, più di 300 persone compresi numerosi ospiti hanno pedalato lungo il nuovo.

La tappa del Giro d'Italia d’Epoca diventa festa di inaugurazione dell’ultimo tratto della ciclabile di San Martino - Il 15 giugno sarà una giornata memorabile per Santarcangelo! Non solo il Giro d'Italia d’Epoca raggiungerà la sua settima tappa in piazza Ganganelli, ma si festeggerà anche l’inaugurazione dell'ultimo tratto della ciclabile di San Martino.

