La chirurgia robotica arriva anche all' ospedale di Ravenna | Previsti 150 interventi nel primo anno

La chirurgia robotica sbarca anche a Ravenna, portando innovazione e precisione all’Ospedale locale. Con 150 interventi previsti nel primo anno, l’inizio di questa attività, dal 10 giugno, segna un momento cruciale per la sanità romagnola. "In questo modo - sottolinea Ausl Romagna - si completa la rete romagnola della piattaforma robotica, già operativa negli ospedali di Forlì, Cesena e Rimini." Questo traguardo rappresenta un passo fondamentale per garantire cure sempre più avanzate e personalizzate ai pazienti della regione.

Ecco le nuove sale operatorie dell’ospedale di Ravenna, c’è anche il robot chirurgico - Il nuovo blocco dell’ospedale di Ravenna è costituito da tre sale operatorie, dedicate all’alta complessità chirurgica, con dotazioni ad alta valenza tecnologica e ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it