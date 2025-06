La Cassazione | Se c' è stupro non conta il tempo di reazione Per la vittima sotto choc può essere impossibile difendersi

La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di reato di stupro previsto dall'articolo 232, il tempo di reazione della vittima sotto choc non può essere considerato un elemento determinante. La giurisprudenza evidenzia come il ritardo nell'esprimere dissenso sia irrilevante ai fini della condanna, riconoscendo la difficoltà di difendersi in momenti di shock psicofisico. Questa decisione sottolinea l'importanza di tutelare le vittime, anche quando il loro intervento immediato sembra tardivo.

Secondo la Corte di Cassazione, «il ritardo nella reazione della vittima», ossia un eventuale ritardo nell?esprimere dissenso esplicito, è «irrilevante ai fini della.

