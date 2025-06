La Cassazione ribalta il verdetto | Il ritardo nel dissenso non esclude la violenza sessuale

La Cassazione chiarisce un punto fondamentale: il ritardo nel manifestare dissenso non può essere usato come scusa per escludere la violenza sessuale. Un principio che rafforza la tutela delle vittime e ribadisce l’impegno della giustizia nel perseguire i reati di questo tipo. La decisione apre nuove prospettive nel contrasto agli abusi, sottolineando come ogni forma di violenza debba essere affrontata con fermezza e chiarezza.

Il ritardo nella manifestazione del dissenso da parte della vittima non può essere considerato un elemento sufficiente a escludere la configurazione del reato di violenza sessuale. È questo il principio fondamentale ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio le due sentenze di assoluzione emesse nei confronti di un ex sindacalista di 48 anni accusato di abusi sessuali nei confronti di una hostess all’aeroporto di Malpensa. Il caso, che aveva sollevato ampio dibattito per le argomentazioni utilizzate dai giudici di primo e secondo grado, torna ora in appello dopo che la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal sostituto procuratore generale di Milano Angelo Renna e dalla parte civile, rappresentata dall’avvocata Teresa Manenti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La Cassazione ribalta il verdetto: “Il ritardo nel dissenso non esclude la violenza sessuale”

In questa notizia si parla di: cassazione - ritardo - dissenso - violenza

“Ritardo di reazione irrilevante se c’è violenza”, così la Cassazione annulla assoluzione controversa - In un contesto in cui la giurisprudenza si veste di chiarezza, la Cassazione ribadisce che il ritardo di reazione della vittima non può essere considerato un elemento ostativo nella configurazione della violenza sessuale.

“Ritardo di reazione irrilevante se c’è violenza”, la Cassazione annulla la sentenza dei “20 secondi troppi per mostrare dissenso” Vai su X

Il "ritardo nella reazione" della “vittima" nella “manifestazione del dissenso” è “irrilevante” ai “fini della configurazione della violenza sessuale”. Tradotto: non conta quanto tempo passa dall’inizio di una violenza e il venir meno del consenso della vittima perché Vai su Facebook

“Se c’è violenza sessuale il tempo di reazione della vittima non conta”: la Cassazione…; Cassazione: Se c'è violenza non conta tempo di reazione. Il caso dei 30 secondi prima di reagire; Cassazione, non contano i tempi di reazione delle vittime per determinare la violenza sessuale.

Cassazione: "Se c'è violenza non conta tempo di reazione". Il caso dei 30 secondi prima di reagire - Il "ritardo nella manifestazione del dissenso", è "irrilevante" ai "fini della configurazione della violenza sessuale", scrive la Cassazione che ha disposto un processo d'appello bis per l'ex sindacal ... Si legge su msn.com

“Ritardo di reazione irrilevante se c’è violenza”, la Cassazione annulla la sentenza dei “20 secondi troppi per mostrare dissenso” - La Cassazione ribalta la sentenza di assoluzione di un sindacalista accusato di abusi su una hostess: "Il ritardo nella manifestazione del dissenso non esclude la violenza" ... Secondo ilfattoquotidiano.it