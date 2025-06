La casa dei misteri stasera su Rai 2 | la trama e il cast degli ultimi due episodi della miniserie thriller

Stasera su Rai 2, in prima serata, si conclude la miniserie francobelga "La casa dei misteri", un thriller psicologico avvincente che tiene gli spettatori col fiato sospeso. Gli ultimi due episodi sveleranno una verità sconvolgente, rivelando che tutto ciò che abbiamo visto finora è solo una menzogna e nasconde segreti disturbanti. Preparatevi a un finale ricco di suspence e rivelazioni sorprendenti. Le tensioni raggiungeranno il massimo, lasciando il pubblico senza parole.

Questa sera si conclude la miniserie franco-belga con due episodi: nel finale thriller scopriremo che la storia fin qui raccontata è tutta una menzogna ed i protagonisti nascondono una verità inquietante e disturbante. Stasera, lunedì 16 giugno, su Rai 2 in prima serata, andranno in onda le ultime due puntate de La casa dei misteri, la miniserie franco-belga in prima visione assoluta. Il thriller psicologico giungerà al suo epilogo e tutte le verità nascoste verranno finalmente svelate, così come il legame tra i protagonisti. Dove siamo rimasti Isabelle e Richard vivono in una splendida casa moderna, immersa nel silenzio di una zona boschiva e isolata.

