La benzina torna sopra 1,7 euro con gli attacchi Israele-Iran

La tensione tra Israele e Iran ha scosso i mercati energetici, facendo schizzare il prezzo della benzina oltre 17 euro al litro. Il Brent ha registrato un incremento del 10%, toccando circa 75 dollari, mentre in Mediterraneo i prezzi dei prodotti raffinati raggiungono i massimi da aprile. Questa escalation potrebbe avere ripercussioni significative sui costi quotidiani di chi viaggia e sulle economie nazionali. Resta da vedere quanto durerà questa turbolenza e come influenzerà il mercato globale dell'energia.

L'apertura del nuovo fronte di guerra tra Israele e Iran ha mandato in subbuglio i mercati petroliferi. Lo scrive Staffetta quotidiana che spiega: il Brent si è apprezzato del 10% circa, stabilizzandosi poi intorno ai 75 dollari, livello di inizio aprile. Stessa sorte per le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo, ai massimi da inizio aprile, con la benzina in aumento dell'equivalente.

La guerra tra Israele e Iran non ha solo sconvolto gli equilibri geopolitici del Medio Oriente, ma ha anche acceso l'allarme nei mercati petroliferi, provocando un'impennata dei prezzi dei carburanti.

