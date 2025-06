La barca affonda nel lago due ragazze salvate dai vigili del fuoco

una chiamata d'emergenza, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente nel cuore della notte per mettere in salvo le giovani. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e turisti, ricordando quanto sia importante rispettare le norme di sicurezza durante le attività acquatiche. Fortunatamente, entrambe le ragazze stanno bene e sono state assistite sul posto. La vicenda evidenzia ancora una volta il valore del pronto intervento e della collaborazione tra le forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti.

Incidente nelle acque del Lago Maggiore. É successo nella notte tra domenica 15 e oggi, lunedì 16 giugno, nella zona dei Castelli di Cannero, dove la squadra nautica dei vigili del fuoco, in collaborazione con la guardia costiera, ha soccorso due ragazze in difficoltà . Dopo aver ricevuto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - La barca affonda nel lago, due ragazze salvate dai vigili del fuoco

