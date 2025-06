La 1000 Miglia 2025 è ai nastri di partenza Ecco le tappe e il programma

La 1000 Miglia 2025 si prepara a partire con un entusiasmo contagioso, pronta a svelare un percorso ricco di emozioni e tradizione. Dal 17 al 21 giugno, appassionati e appassionate seguono il mito delle auto storiche attraverso tappe mozzafiato, da Brescia a Bologna, Roma e Cervia-Milano Marittima, attraversando il cuore d’Italia. Volete scoprire tutte le tappe e il programma completo? Restate con noi, perché questa edizione promette di essere indimenticabile!

La 1000 Miglia edizione 2025 è pronta alla partenza. La " Freccia Rossa " quest'anno è in programma dal 17 al 21 Giugno: dopo il via da Viale Venezia a Brescia, la prima tappa si concluderĂ a San Lazzaro di Savena (Bologna). Mercoledì l'arrivo nella Capitale, dopodichĂ©, nel percorso di risalita, la terza tappa si chiuderĂ a Cervia-Milano Marittima. Venerdì gli equipaggi attraverseranno l'Italia da Est a Ovest: raggiunto il Tirreno, il passaggio dall' Accademia Navale di Livorno suggellerĂ la partnership con la Marina Militare, indicativa della collaborazione e vicinanza che da sempre le Forze Armate e di Polizia riservano alla 1000 Miglia.

