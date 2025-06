Kyoto-Firenze al via la mostra sull’artigianato giapponese per i 60 anni di gemellaggio

In occasione del 60° anniversario del gemellaggio tra Firenze e Kyoto, si apre una straordinaria mostra dedicata all’artigianato giapponese. "Scoprire Kyoto" celebra l’eccellenza del saper fare e la profondità della cultura materiale di Kyoto, offrendo un viaggio nel cuore dell’artigianato nipponico. Un’occasione unica per scoprire tradizioni secolari e raffinate tecniche, che renderanno indimenticabile questa speciale collaborazione culturale. La mostra è pronta a stupire e ispirare tutti gli appassionati di arte e cultura.

Firenze, 16 giugno 2025 - In occasione del 60esimo anniversario del gemellaggio tra Firenze e Kyoto, la Fondazione Romualdo Del Bianco – Life Beyond Tourism e la Città di Kyoto presentano “Scoprire Kyoto – Esposizione dell’Artigianato di Kyoto”, una mostra unica dedicata alla cultura materiale, al saper fare e alla filosofia dell’artigianato giapponese. L’esposizione sarà inaugurata sabato 21 giugno alle ore 10.30 presso l’Auditorium al Duomo di Firenze e rimarrà aperta al pubblico fino al 23 giugno 2025 (orario: 10– 17). Organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Giappone e con il Comitato per la commemorazione del 60° anniversario del gemellaggio Firenze-Kyoto, la mostra raccoglie testimonianze vive della tradizione artigianale della città di Kyoto: oggetti, tecniche e materiali che raccontano una cultura millenaria, ancora oggi attuale e profondamente legata all’identità del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Kyoto-Firenze, al via la mostra sull’artigianato giapponese per i 60 anni di gemellaggio

