Kyoto a Firenze | all’Auditorium al Duomo una mostra sull’artigianato giapponese per celebrare 60 anni di gemellaggio tra le due città

In occasione del 60° anniversario del gemellaggio tra Firenze e Kyoto, un ponte tra due culture ricche di storia e tradizione, la Fondazione Romualdo Del Bianco e la Città di Kyoto presentano “Scoprire Kyoto – Esposizione dell’Artigianato di Kyoto”. Un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza dell’artigianato giapponese, scoprendo i segreti di una filosofia millenaria che unisce arte, rispetto e innovazione. Un viaggio tra passato e presente che vi lascerà senza parole.

In occasione del 60° anniversario del gemellaggio tra Firenze e Kyoto, la Fondazione Romualdo Del Bianco – Life Beyond Tourism e la Città di Kyoto presentano “Scoprire Kyoto – Esposizione dell’Artigianato di Kyoto”, una mostra unica dedicata alla cultura materiale, al saper fare e alla filosofia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Kyoto a Firenze: all’Auditorium al Duomo una mostra sull’artigianato giapponese per celebrare 60 anni di gemellaggio tra le due città

In questa notizia si parla di: kyoto - firenze - mostra - artigianato

Kyoto a Firenze: artigianato giapponese all'Auditorium al Duomo per 60 anni di gemellaggio; Scoprire Kyoto: esposizione dell'artigianato di Kyoto; Mazda celebra le “Eccellenze Italiane” con una mostra a Firenze che esalta l’arte, la tradizione e la cultura.

Firenze, mostra sull'artigianato di Kyoto per i 60 anni di gemellaggio fra le due città - In occasione del 60° anniversario del gemellaggio tra Firenze e Kyoto, la Fondazione Romualdo Del Bianco – Life Beyond Tourism e la Città di Kyoto presentano “Scoprire Kyoto – Esposizione ... Segnala 055firenze.it

Mazda celebra le “Eccellenze Italiane” con una mostra a Firenze che esalta l’arte, la tradizione e la cultura del fare - FIRENZE – Eccellenze italiane e filosofia giapponese si incontrano nella città simbolo del Rinascimento in una mostra che celebra l’arte, la tradizione e la cultura del ... motori.ilmessaggero.it scrive