Kvaratskhelia il migliore in campo di Psg-Atletico | generoso nei ripieghi in difesa e pericoloso in attacco L’Equipe

Kvaratskhelia, protagonista assoluto del match tra PSG e Atletico Madrid, ha incantato con la sua performance brillante e determinata. Generoso in difesa e pericoloso in attacco, l’ex Napoli ha dimostrato di essere un protagonista di livello mondiale, ricevendo il riconoscimento di migliore in campo secondo L’Equipe. La sua prima partita di grande qualità ha segnato un passo importante nel suo cammino internazionale, aprendo le marcature con classe e ispirando la squadra verso una vittoria schiacciante.

Ieri il Psg ha dominato contro l’Atletico Madrid vincendo per 4-0 il primo match del Mondiale per club. Protagonisti i due ex Napoli, Fabian Ruiz e Khvicha Kvaratskhelia: il primo autore di un gol, il secondo ha fornito due assist. Kvaratskhelia definito il migliore in campo di Psg-Atletico Madrid. Nelle pagelle de L’Equipe il centrocampista spagnolo ha avuto voto 7: Prima partita di qualità la sua. Ha aperto le marcature dopo un bel passaggio a Ramos due minuti prima. Per Kvaratskhelia voto 8, la più alta valutazione tra i calciatori del club parigino: Generoso nel rientrare in difesa e nei ripieghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kvaratskhelia il migliore in campo di Psg-Atletico: generoso nei ripieghi in difesa e pericoloso in attacco (L’Equipe)

