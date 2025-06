Kubica | Le Mans emozioni da bambino Ma il mio vero trionfo è stato sopravvivere

Il polacco nel 2011 ha rischiato di morire nel rally di Andora: "Ci ho messo anni per accettare limiti e conseguenze". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kubica: "Le Mans, emozioni da bambino. Ma il mio vero trionfo è stato sopravvivere"

In questa notizia si parla di: kubica - mans - emozioni - bambino

LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Fuoco comanda su Vanthoor e Kubica, primo stint per Valentino Rossi - Sei pronto a vivere ogni emozione delle 24 Ore di Le Mans 2025 in tempo reale? La gara si infiamma con sorpassi mozzafiato, strategie da applauso e il talento di campioni come Vanthoor, Kubica e Valentino Rossi.

(? Salvatore Riggio) È stata una serata piena di emozioni per Luis Enrique, che – come allenatore – a seguito del 5-0 del suo Psg sull'Inter ha vinto la seconda Champions League in carriera dopo quella del 2015 contro la Juventus, alla guida del Barcellon Vai su Facebook

Kubica: Le Mans, emozioni da bambino. Ma il mio vero trionfo è stato sopravvivere; Robert Kubica dopo la vittoria nella 24 Ore di Le Mans: Una grande gioia, ma il mio vero trionfo è stato sopravvivere; Ferrari trionfa a Le Mans, l'emozione di Piero: Son tornato bambino | FP.

Robert Kubica dopo la vittoria nella 24 Ore di Le Mans: "Una grande gioia, ma il mio vero trionfo è stato sopravvivere" - Robert Kubica, campione della leggendaria 24 Ore di Le Mans, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Si legge su eurosport.it

WEC | Le Mans-Kubica, che favola: "Ma la vittoria più importante è un'altra" - Altra bella storia è quella di Ye, ufficiale Ferrari dallo scorso anno e già vincitore con la 499P ad Austin nel 2024, ma con una terribile esperienza a Le Mans nel 2021 che solo trionfando in ... msn.com scrive