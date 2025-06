Kostic Juve nuova cessione dopo il Mondiale per Club? Importanti novità sul futuro dell’esterno serbo Cosa succede

Il mercato della Juventus si infiamma con voci di una possibile cessione di Kostic dopo il Mondiale, alimentando attese e speculazioni. La società bianconera sta già pianificando le mosse per rafforzarsi e alleggerire la rosa, con l’obiettivo di incassare circa 100 milioni di euro dalle uscite. Tra le possibili partenze spicca il nome dell’esterno serbo: cosa succederà ? La strategia della Juve si evolve in vista di un futuro ricco di novità e colpi sorprendenti.

Come riferito dal Corriere dello Sport, nella lista dei partenti ci sono Douglas Luiz, Vlahovic, Kelly, Perin, Mbangula, Milik ed Filip Kostic. Il laterale serbo potrebbe lasciare nuovamente la Juve.

Mastantuono Juve, il presidente del River Plate “raffredda” l’ipotesi di una cessione in bianconero: «Non c’è fretta, la cosa migliore da fare è questa» - Il presidente del River Plate, Jorge Brito, frena le voci su un possibile trasferimento di Franco Mastantuono alla Juventus, dichiarando che non c'è fretta e che la situazione va gestita con calma.

Dusan #Vlahovic: Dalla prossima stagione (2025/26) il suo ingaggio arriverà a pesare circa 40M€ a bilancio, un problema serio per la #Juventus. La sua eventuale cessione dipenderà dalle offerte che arriveranno. Il Mondiale per Club sarà una vetrina i Vai su X

La richiesta di Allegri è Dusan Vlahovic. Il Mondiale per club influirà nella trattativa, anche se ad oggi la volontà della Juventus è quella di cedere l’attaccante. Vai su Facebook

