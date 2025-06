Kolo Muani Juve apertura del PSG! Cosa filtra sulla possibile permanenza dell’attaccante | formula e dettagli

L’attenzione del mondo del calcio si concentra sulle trattative tra Juve e PSG riguardo Kolo Muani, protagonista di un’apertura sorprendente da parte dei parigini per il rinnovo del prestito. Con il futuro di Vlahovic ancora incerto, la Juve potrebbe investire su un attaccante di altissimo livello anche nella prossima stagione. Di seguito, tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti sulla possibile permanenza dell’attaccante francese in bianconero.

Kolo Muani Juve, apertura del PSG per il rinnovo del prestito con i bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti. Con il futuro di Vlahovic che è sempre più in bilico, salgono le quotazioni per vedere Kolo Muani alla Juve anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky, Comolli avrebbe già ottenuto una parziale apertura del PSG per il prolungamento del prestito dell'attaccante francese. Nelle prossime settimane si valuterà la fattibilità di far rimanere Kolo Muani a Torino più a lungo.