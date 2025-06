Koke colpisce l’arbitro dopo il PSG Humble Atletico Madrid

Notizia shock dal mondo del calcio: durante la partita tra PSG e Atletico Madrid ai Mondiali del Club, Koke ha colpito l’arbitro, scatenando polemiche e sanzioni. La sfida, conclusa con un netto 4-0 per i parigini, ha lasciato il segno non solo per il risultato ma anche per gli eventi extracalcistici. Cosa succederà ora? La vicenda promette di scuotere ancora di più il panorama calcistico internazionale.

Notizia fresca giunta in redazione: Koke ha colpito l'officina durante la sconfitta per 4-0 dell'Atletico Madrid a Paris Saint-Germain ai Mondiali del Club. Atleti sono stati spediti dai campioni europei nell'apri del Gruppo B al Rose Bowl di domenica. Fabian Ruiz e Vitinha hanno messo il PSG 2-0 prima dell'intervallo, con Senny Mayulu e Lee Kang che hanno completato una vittoria enfatica per PSG in ritardo, dopo che Clement Lenglet aveva visto il rosso. Ma le questioni potrebbero essere state diverse se Atleti non avesse un goal non consentito dal punteggio al 2-0. Julian Alvarez ha inserito alla fine di un bancone rapido, eppure è stato segnato dopo che l'arbitro Istvan Kovacs ha consultato VAR e ha assegnato a PSG un calcio di punizione per un fallo di Koke on Desire Doe.

