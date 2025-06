Kimi Antonelli svela il tormento dei giri finali nel GP Canada | Destra o sinistra? Cosa faccio?

Kimi Antonelli, promettente talento della Ferrari, si prepara a vivere un’inedita sfida nel GP del Canada. Con 18 anni e il suo primo podio in tasca, il giovane pilota si trova al centro di un dilemma cruciale: destra o sinistra, quale strada scegliere nei giri finali? La tensione cresce e le decisioni finali potrebbero fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Continua a leggere per scoprire come Antonelli affronterà questa difficile scelta.

Kimi Antonelli a 18 anni ha ottenuto il primo podio della sua carriera in Formula 1. Il pilota della Mercedes dopo la gara ha scherzato sui giri finali, nei quali non sapeva se 'favorire' Piastri o Norris che lo stavano braccando. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kimi Antonelli: dalla Terra dei Motori alla Formula Uno con Mercedes - Kimi Antonelli, talento emergente della Formula Uno, rappresenta l'eccellenza emiliana nella terra dei motori.

Dopo una gara piena di colpi di scena, soprattutto negli ultimissimi giri, George Russell è il pilota ad ottenere la vittoria in Canada. Seconda posizione per Max Verstappen e terza posizione per Kimi Antonelli che conquista il suo primo podio in una gara di F Vai su Facebook

George Russell che con una gran gara costruita dalla pole si conquista il Gp del Canada, George che è sveglio e mette in una brutta posizione Verstappen alla ripartenza della SC facendosi affiancare gioca duro. Kimi Antonelli conquista il primo podio della s Vai su X

F1 | Perchè il Canada può far tirare un sospiro di sollievo a Kimi Antonelli - Kimi Antonelli conquista il primo podio della carriera in F1 a Montreal e con un sospiro di sollievo si prende una rivincita personale dopo. Si legge su f1ingenerale.com

Kimi Antonelli sul podio in F1 con la Mercedes, un italiano dopo oltre 15 anni. Il GP del Canada a Russell, opaca la Ferrari - Una Mercedes in straordinaria forma accompagna Kimi Antonelli al primo podio della sua carriera. Scrive msn.com