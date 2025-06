Kimi Antonelli e George Russell hanno corso il Gran Premio del Canada con gli orologi migliori del paddock

motorsport un'emozione unica, testimoniando il continuo progresso di talenti emergenti e la competitività sempre più elevata della Formula 1. Una giornata che resterà impressa nella memoria degli appassionati come simbolo di passione, talento e innovazione sulle piste di tutto il mondo.

George Russell e Kimi Antonelli hanno vissuto il loro miglior weekend della stagione di Formula 1 al GP del Canada. Si sono piazzati rispettivamente al primo e al terzo posto, dimostrando che la Mercedes potrebbe essere pronta a rendere il campionato ancora più competitivo e interessante. La presenza di George Russell e Kimi Antonelli sul podio, domenica scorsa, non ha segnato solo un trionfo sportivo, ma ha offerto agli appassionati di orologeria uno spettacolo a parte: la possibilità di ammirare alcuni dei loro segnatempo più esclusivi. Ogni gara diventa un’occasione imperdibile per osservare le ultime tendenze in fatto di orologi, soprattutto nel paddock, dove stile e tecnologia si intrecciano alla vera e propria competizione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Kimi Antonelli e George Russell hanno corso il Gran Premio del Canada con gli orologi migliori del paddock

Kimi Antonelli e George Russell hanno corso il Gran Premio del Canada con gli orologi migliori del paddock

