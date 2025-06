Khamenei teme la fine di Assad Iran al bivio isolato e diviso

Khamenei teme la fine di Assad e si trova al centro di un bivio cruciale, tra isolamento e divisione. In un Medio Oriente sempre più instabile, le tensioni esplodono in una corsa per il controllo e la sopravvivenza, con Israele pronto a giocare la sua carta decisiva. La regione si avvia verso un nuovo equilibrio o verso un caos senza precedenti: il futuro si scrive ora, tra alleanze fragili e minacce imminenti.

Roma, 16 giugno 2025 – In un Medio Oriente da sempre instabile, l'avversario che si sente storicamente minacciato di distruzione stavolta ha deciso di imboccare la strada della guerra per ridisegnare la geografia politica dell'area. Vincere o morire. Per Israele l'attacco all'Iran è la partita della vita, il percorso verso un nuovo equilibrio del Medio Oriente, una 'New age' con l'ombrello americano nel ruolo di garante. Dunque la strage di figure istituzionali, scienziati del nucleare e vertici dell'esercito e dell'intelligence fa parte di una fase che precede un'evoluzione definitiva sul piano bellico, ma anche politico.

