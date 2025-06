Khamenei prepara la fuga verso la Russia? Israele annuncia il controllo dello spazio aereo di Teheran

Le tensioni tra Iran e Israele raggiungono nuovi picchi: mentre Tel Aviv dichiara il pieno controllo dello spazio aereo su Teheran, si diffondono voci di un possibile esilio di Khamenei in Russia. La geopolitica internazionale si infiamma, lasciando intravedere scenari imprevedibili per il futuro della regione. In questo contesto, le mosse strategiche di leader e nazioni potrebbero ridefinire gli equilibri di potere globali. Ma cosa potrebbe accadere davvero?

L’Aeronautica militare israeliana ha stabilito una “piena superioritĂ aerea” su Teheran, mentre Khamenei potrebbe scappare da Putin. Il controllo dello spazio aereo è stato annunciato dal portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), generale di brigata Effie Defrin, nel corso di una conferenza stampa. Mentre si rincorrono le voci su un possibile esilio della “guida superiore”, Khamenei, verso la Russia. Lo spazio aereo di Teheran in mano alle forze di Netanyahu. Nella conferenza stampa l’Idf ha aggiunto che, “l’aeronautica ha distrutto un terzo dei lanciatori di missili balistici dell’Iran e sta riuscendo a ostacolare “gran parte” dei suoi attacchi contro Israele. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Khamenei prepara la fuga verso la Russia? Israele annuncia il “controllo” dello spazio aereo di Teheran

