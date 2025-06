Khamenei obiettivo di Tel Aviv | Se muore la guerra finisce

In un clima di tensione sempre più crescente, le recenti offensive militari tra Israele e Iran scuotono la stabilità della regione. Il centro comunicazioni iraniano, al centro delle accuse israeliane, rappresenta un tassello chiave in questa escalation. Con la guerra che minaccia di infiammare ulteriormente il Medio Oriente, la domanda rimane: quali saranno le conseguenze di questa spirale di violenza? La risposta potrebbe cambiare per sempre i destini di queste nazioni e non solo.

Anche la tv di Stato iraniana finisce sotto le bombe di Israele. Gli attacchi hanno causato “diversi morti” fra giornalisti e maestranze. L’Iran ha condannato l’attacco come “un atto spregevole e un crimine di guerra”. L’Idf l’ha confermato ufficialmente, sostenendo che “il centro comunicazioni del regime iraniano è stato utilizzato dalle forze armate iraniane per attività militari”. L’esercito ha dichiarato inoltre che “il centro è stato utilizzato dalle forze armate per promuovere operazioni militari sotto copertura civile, utilizzando mezzi e risorse proprie. Prima dell’attacco, l’Idf ha avvertito la popolazione, anche tramite telefonate”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Khamenei obiettivo di Tel Aviv: “Se muore la guerra finisce”

