Khamenei cerca salvacondotto a Mosca

Sempre più insistenti le voci secondo cui Khamenei, la guida suprema dell’Iran, sarebbe impegnato in trattative con Mosca per ottenere un salvacondotto. Si parla di un possibile accordo di evacuazione per le famiglie iraniane in caso di emergenza, una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici della regione. Sebbene non verificabile, questa indiscrezione ha acceso nuovi interrogativi sulle mosse diplomatiche dell’Iran e della Russia.

15.15 Si fa sempre più insistente l'ipotesi che la guida suprema dell'Iran Khamenei sarebbe in trattative con le autorità di Mosca per un salvacondotto in Russia "Ci sarebbero trattative per un'evacuazione con le famiglie in caso di necessità", lo riportano alcuni media e il sito dell'opposizione Iran International che si pubblica a Londra e spesso viene ripreso dai media israeliani. La notizia non è verificabile ma è stata rilanciata dai siti.Ieri lo stesso sito di opposizione aveva scritto che Khamenei sarebbe in un bunker a Teheran. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: khamenei - salvacondotto - mosca - cerca

Israele, bombe sul sito nucleare di Fordow. Missili iraniani fanno 8 morti e 90 feriti. Katz: gli abitanti di Teheran pagheranno. Le voci di un salvacondotto per Khamenei | Il giallo del veto Usa su di lui - Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con attacchi a siti nucleari e conseguenze devastanti.

Israele-Iran, media: staff di Khamenei cerca salvacondotto in Russia. Idf: Lo spazio aereo di Teheran è sotto il nostro controllo; Netanyahu: 'Dominiamo i cieli di Teheran, questo cambia tutto'. Media, lo staff di Khamenei cerca un salvacondotto in Russia; Israele - Iran, le news. Netanyahu: “Dominiamo cieli di Teheran, questo cambia tutto”.

Idf, 'distrutto un terzo dei lanciatori di missili in Iran'. Media, lo staff di Khamenei cerca un salvacondotto in Russia - Israele, 24 morti negli attacchi dall'Iran dall'inizio delle ostilità venerdì. Come scrive ansa.it

Khamenei "nascosto con la famiglia": dove è scappato dopo l'attacco di Israele - L'eliminazione di Ali Khamenei sembra essere uno degli obiettivi finali del nuovo capitolo del conflitto in Medio Oriente. Si legge su iltempo.it