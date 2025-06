Kevin Smith commenta il Superman mai realizzato di Robert Rodriguez

Kevin Smith rivela i retroscena del progetto Superman mai realizzato di Robert Rodriguez, un film che avrebbe potuto rivoluzionare il mito dell’Uomo d’Acciaio. Dopo anni di attese e ideazioni, questa versione mai vista si presenta come un affascinante capitolo perduto nel mondo dei supereroi. Ma cosa avrebbe cambiato? Scopriamo insieme le sue parole e il perché di un’occasione sfuggita alla storia del cinema.

Il produttore Jon Peters iniziò a sviluppare Superman Lives dopo Superman IV: The Quest for Peace del 1987. Aveva intenzione di rivitalizzare il franchise dopo quello che si rivelò un triste addio al ruolo di Christopher Reeve nei panni dell’Uomo d’Acciaio. Nel 1994, la Warner Bros. aveva incaricato Kevin Smith di scrivere la sceneggiatura, incorporando elementi dei fumetti tratti dall’arco narrativo “ Morte di Superman ” e usando cattivi come Brainiac, Lex Luthor e Doomsday. Il regista di Batman, Tim Burton, sembrava pronto a dirigere una versione del film con Nicolas Cage. 🔗 Leggi su Cinefilos.it