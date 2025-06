Kevin Costner pensa al ritiro dopo il disastro di Horizon? Ecco la sua risposta

Kevin Costner, dopo il disastro di Horizon, chiarisce: la pensione non fa parte dei suoi piani. L’attore, che si sente pienamente soddisfatto della sua carriera, rivela di non aver più desideri di abbandonare il set. Con un sorriso deciso, Costner afferma: “Non ci penso nemmeno ad andare in pensione, perché penso sempre di passare alla prossima cosa che…”. La sua passione per il cinema sembra ancora viva e vibrante più che mai.

L'attore ha rivelato di non aver più alcun desiderio a Hollywood e di aver praticamente realizzato tutto quello che voleva La pensione non è tra i piani di Kevin Costner, nonostante il gigantesco flop della sua ultima epopea western, Horizon: An American Saga. Tuttavia, l'attore e regista si sente pienamente soddisfatto della sua carriera. "Non ci penso nemmeno ad andare in pensione, perché penso sempre di passare alla prossima cosa che catturerà la mia immaginazione", ha affermato Costner a People. Spiegando ulteriormente che è la sua "immaginazione a determinare ciò che faccio, non un capo", la star ha proseguito: "Penso che siamo tutti diversi e che ci capitano cose diverse". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kevin Costner pensa al ritiro dopo il disastro di Horizon? Ecco la sua risposta

