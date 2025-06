kering ufficiale la nomina di luca de meo come nuovo amministratore delegato

Kering ufficializza la nomina di Luca de Meo come nuovo CEO, segnando un’importante svolta strategica per il gruppo. A poche ore dal suo addio a Renault, De Meo si prepara a guidare l’azienda a partire dal 15 settembre 2025, sotto la supervisione del presidente François-Henri Pinault. Con questa decisione, Kering rafforza il proprio assetto organizzativo, delineando chiaramente le funzioni di presidenza e gestione. Un passo deciso verso nuove sfide e successi futuri.

A poche ore dal suo addio dalla guida di Renault, il gruppo Kering ha annunciato che, a partire dal 15 settembre 2025, Luca de Meo assumerà il ruolo di amministratore delegato, in seguito alla decisione presa dal consiglio di amministrazione presieduto da François-Henri Pinault. In occasione di un nuovo assetto organizzativo, verrà attuata una distinzione tra la presidenza del consiglio, che continuerà a essere affidata a Pinault, e la funzione di ceo, separazione che sarà formalmente operativa dopo la riunione del consiglio successiva all'assemblea degli azionisti fissata per il 9 settembre 2025.