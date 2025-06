kering nomina luca de meo nuovo amministratore delegato

Kering, leader nel settore del lusso, annuncia con entusiasmo la nomina di Luca de Meo come nuovo amministratore delegato, segnando un importante passo avanti nella sua strategia di innovazione e crescita. Con una governance rinnovata, il gruppo mira a rafforzare ulteriormente la propria posizione di mercato, affidandosi all’esperienza di un executive di grande calibro. Questi cambiamenti entreranno in vigore subito dopo l’assemblea dei soci, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo.

Il consiglio di amministrazione di Kering, presieduto da François-Henri Pinault, ha deliberato la nomina di Luca de Meo ad amministratore delegato del gruppo. Nell'ambito di una rinnovata struttura di governance, il ruolo di Presidente del Cda, ricoperto da François-Henri Pinault, sarà separato da quello di amministratore delegato. Questi cambiamenti entreranno in vigore con la decisione del cda che si terrà dopo la convocazione dell'assemblea degli azionisti, prevista per il 9 settembre 2025. Luca de Meo entrerà in carica il 15 settembre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net