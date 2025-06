Kering | cda nomina Luca de Meo amministratore delegato

Il mondo del lusso si prepara a una nuova era, con Luca de Meo alla guida di Kering come amministratore delegato. La nomina, approvata dal consiglio di amministrazione, rappresenta un momento cruciale nell’evoluzione della governance del colosso francese, noto per marchi iconici come Gucci. Un passo strategico che potrebbe rivoluzionare il panorama del lusso globale, aprendo nuove opportunità e sfide per il settore.

Milano, 16 giu. (askanews) – E’ ufficiale: il cda di Kering, il colosso francese del lusso che possiede, tra gli altri, il marchio Gucci, ha approvato la nomina di Luca de Meo ad amministratore delegato. Lo comunica una nota di Kering dopo che ieri sera a sorpresa Renault aveva annunciato le dimissioni del manager italiano. “Questa decisione, voluta dal presidente François-Henri Pinault, segna un passo decisivo nell’evoluzione della governance di Kering e rafforza la leadership del gruppo che entra in una nuova fase del suo sviluppo”, commenta Kering. Nell’ambito di una rinnovata struttura di governance, in linea con le migliori pratiche delle principali societĂ quotate in borsa, il ruolo di presidente del cda, ricoperto da François-Henri Pinault, sarĂ separato da quello di amministratore delegato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

LUCA DE MEO LASCIA RENAULT PER GUIDARE KERING (Financial Times, Adrienne Klasa, Ian Johnston, Kana Inagaki, 15 giugno 2025) Luca de Meo, 58 anni, lascia la carica di amministratore delegato di Renault per assumere la guida di Kering, il grupp

