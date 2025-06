Kennedy vara la rivoluzione Basta conflitti d’interessi no a vaccini senza studi seri

In un mondo in rapido cambiamento, le decisioni di figure di rilievo come Kennedy e Ioannidis stanno rivoluzionando il panorama sanitario globale. La critica agli approcci standardizzati e alle politiche adottate durante la pandemia evidenzia la necessità di analisi più approfondite e di un nuovo paradigma scientifico. Una rivoluzione che potrebbe influenzare anche l’Europa, aprendo strade a soluzioni più trasparenti e personalizzate. La sfida è ancora tutta da affrontare.

Il segretario Usa archivia l’approccio dello stesso farmaco (e dosi) per tutti: un cambio di paradigma che avrà conseguenze pure in Ue. Con Milei pensa a una Oms alternativa.. Uno dei massimi epidemiologi mondiali John Ioannidis: «Dobbiamo offrire alle persone analisi migliori e più approfondite anche per far rientrare l’esitazione alle punture, causata dalle disposizioni irrazionali adottate durante il Covid. Manteniamo separate scienza e politica».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Kennedy vara la rivoluzione Basta conflitti d’interessi, no a vaccini senza studi seri

Benedetti gavettoni sui No Vax. Kennedy, non basta la famiglia - che ha trasferito all'intera famiglia Kennedy la grandezza di John e Bob. Come scrive repubblica.it

Trump leader del mondo inquieto che abitiamo, in Campidoglio si respirava stessa aria di rivoluzione di Kennedy - Senza che qualcuno si senta insultato per il paragone con il Re Artù cattolico John Fitzgerald Kennedy, posso testimoniare che ieri si respirava la stessa aria di rivoluzione di 64 anni fa. Riporta msn.com