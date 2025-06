La storia di Lloyd Kelly con la Juventus potrebbe essere giunta al suo epilogo: i bianconeri sono pronti a cederlo se arriva l'offerta giusta, un’opportunità che potrebbe davvero sconvolgere il mercato alla Continassa. Tra i protagonisti di questa estate bollente, il difensore acquistato a titolo temporaneo dal Newcastle potrebbe presto cambiare casacca, segnando un nuovo capitolo nelle tante sfide di questa campagna di rafforzamento. La domanda è: quale offerta potrebbe davvero far saltare il banco?

Kelly Juve, la storia potrebbe già essere arrivata al capolinea: bianconeri pronti a cederlo se. L’offerta che può far saltare il banco alla Continassa. Tra i calciatori dell’attuale rosa della Juve che potrebbero salutare i bianconeri nel corso di questa torrida estate c’è anche Lloyd Kelly, difensore che il mercato Juve si è assicurato con la formula del prestito con obbligo di riscatto dal Newcastle. Dopo appena sei mesi dal suo arrivo a Torino l’inglese avrebbe già le valigie in mano. Ma c’è di più: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nel caso in cui sul tavolo della Continassa giungessero offerte da 15 milioni di euro i bianconeri non avrebbero alcun problema ad accettare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com