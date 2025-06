kelly ann doualla edimo brilla nelle finali oro assoluti di brescia

Kelly Ann Doualla Edimo ha incantato Brescia, dimostrando tutto il suo talento nelle finali oro assoluti. Nonostante il secondo posto del suo CUS Pro Patria Milano, la giovane atleta lodigiana, classe 2009, si è distinta con prestazioni straordinarie, in particolare nel salto in lungo, confermando il suo crescente potenziale. All'ultimo salto, con determinazione e coraggio, ha fatto...

Il suo CUS Pro Patria Milano si è dovuto accontentare, nelle Finali Oro Assoluti di Brescia, del secondo posto, eppure, nel complesso Kelly Ann Doualla Edimo può considerarsi soddisfatta. Lodigiana, classe 2009, dopo le faville del primo giorno di gara nei 100 metri, non ha deluso nel salto in lungo, specialitĂ su cui sta incrementando le uscite. L'atleta, allenata a San Donato da Walter Monti, all'ultimo dei sei salti a disposizione ha fatto segnare un balzo da 6.42. La misura le è valsa non solo la vittoria, ma anche il quarto posto delle liste italiane U18 di ogni epoca: meglio di lei, in passato, solo una certa Larissa Iapichino (6.