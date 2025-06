Kate Middleton osa con le trasparenze | la folla non si contiene al Garter Day

Kate Middleton sorprende ancora: con un look audace e dettagli trasparenti, ha conquistato il cuore della folla al Garter Day al Castello di Windsor, dimostrando tutta la sua eleganza e modernità. La Principessa del Galles, tornata in pubblico dopo il Trooping the Colour, ha lasciato tutti senza parole, celebrando la tradizione con uno stile irresistibile. La cerimonia si è trasformata in un vero e proprio spettacolo di classe e charme, e la folla non si è contenuta nel mostrare il suo entusiasmo.

Kate Middleton è tornata in pubblico all'indomani del Trooping the Colour. L'occasione è il Garter Day, ovvero la cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera che si è tenuta al Castello di Windsor. La folla, incantata dal suo look con dettagli trasparenti, ha osannato la Principessa del Galles al suo arrivo. Kate Middleton osannata dalla folla alla cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera. Dopo l'omaggio a Lady Diana con l'abito turchese indossato al Trooping the Colour, Kate Middleton ha incantato tutti con un completo bianco di Self Portrait durante la cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera, altro appuntamento tradizionale per la Famiglia Reale britannica.

