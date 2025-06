Kate Middleton in total white e coi gioielli di perle è il ritratto dell'eleganza

Kate Middleton incanta con il suo look total white e i raffinati gioielli di perle, incarnando l’eleganza senza tempo. La principessa ha partecipato al Garter Service presso la Cappella di San Giorgio a Windsor, tornando in scena dopo un'assenza dovuta a motivi di salute. Un ritorno che ha conquistato tutti, sottolineando il suo stile impeccabile e il suo ruolo di icona di classe. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questo evento straordinario.

La principessa ha presenziato al Garter Service presso la Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor: l'anno scorso era stata assente a causa del cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kate - middleton - total - white

