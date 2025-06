Kate Middleton e Charlotte il look coordinato mamma e figlia al Trooping the Colour

Kate Middleton e la piccola Charlotte hanno incantato tutti nel loro look coordinato durante il Trooping the Colour 2025. La Principessa del Galles, sempre impeccabile e raffinata, ha saputo unire eleganza e significato in un abito color acquamarina che ha riscosso grande ammirazione. Un momento di stile e tradizione che ha celebrato la regalità con grazia e discrezione. Il loro outfit è stato davvero il simbolo di un legame speciale e senza tempo.

Impeccabile e dallo stile sempre raffinato: Kate Middleton, Principessa del Galles, ha catturato l’attenzione sabato durante il Trooping the Colour 2025, uno degli appuntamenti più solenni e iconici del calendario reale britannico. Per l’occasione, la Principessa ha scelto un elegantissimo abito cappotto color acquamarina, impreziosito dagli orecchini appartenuti alla Regina Elisabetta, omaggio discreto ma carico di significato alla memoria della sovrana scomparsa. L’evento, che celebra da oltre 260 anni il compleanno ufficiale del monarca, ha attirato migliaia di persone nelle strade di Londra, lungo il percorso che da Buckingham Palace attraversa il Mall fino alla Horse Guards Parade, per concludersi con il tradizionale sorvolo della Royal Air Force. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kate Middleton e Charlotte, il look coordinato mamma e figlia al Trooping the Colour

In questa notizia si parla di: kate - middleton - trooping - colour

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton, da sempre amante della natura, ha trovato un profondo conforto nella bellezza del mondo naturale durante le sue difficoltà .

#TroopingTheColour - Kate Middleton sfoggia un look coordinated con Charlotte al Trooping the Colour, svelando un messaggio nascosto nei gioielli che rafforza il legame tra madre e figlia. Eleganza e simbolismo insieme. Vai su X

Kate e i Windsor al Trooping the Colour. Con fascia a lutto per il disastro Air India | Vai su Facebook

Charlotte è una 'mini Kate' al Trooping the Colour 2025 - Foto; Trooping the Colour 2025: Charlotte di Galles è regina di acconciature intrecciate; Londra, i reali alla parata Trooping the Colour: c'e' anche Kate.

Trooping the Colour, le pagelle look: Kate regina di stile, Charlotte uguale alla mamma, Camilla litiga con il cappello. Louis e George? Fotocopia - Il Trooping the Colour – la tradizionale parata che celebra il compleanno ufficiale (non anagrafico) del sovrano del Regno Unito e del Commonwealth – è l'occasione per ... Come scrive msn.com

Kate Middleton al 'Trooping the Colour', il gesto segreto verso William (come Elisabetta e Filippo) - Lo sguardo di Kate a William richiama un gesto storico della Regina Elisabetta e Filippo nel Trooping the Colour del 2009: scopri cosa è successo. Da libero.it