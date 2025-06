Kate Middleton accanto a Re Carlo al Trooping the Colour | il significato segreto

Kate Middleton ha catturato l'attenzione al Trooping the Colour 2025, non solo per il suo inconfondibile stile, ma anche per un messaggio nascosto che svela i nuovi equilibri della monarchia britannica. La principessa del Galles, accanto a re Carlo, ha dimostrato di essere molto più di una guest d'onore: è diventata simbolo di un duraturo rinnovamento. Ma oltre al look, cosa si cela dietro questa mossa strategica?

Il Trooping the Colour 2025 verrà ricordato come l’occasione in cui Kate Middleton ha letteralmente rubato la scena, assumendo un ruolo di primissimo piano accanto ai Sovrani. Durante la tradizionale parata per il compleanno del Re, la Principessa del Galles ha sfoggiato un’eleganza radiosa e una presenza istituzionale senza precedenti. Kate ha omaggiato la tradizione monarchica e si è distinta immediatamente tra la folla reale. Ma oltre al look curato nei minimi dettagli, ciò che più ha colpito pubblico ed esperti è stato vederla seduta sul palco d’onore accanto a Re Carlo III e alla Regina Camilla, un privilegio riservato ai vertici della Monarchia e un segnale chiaro del suo ruolo crescente. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton accanto a Re Carlo al Trooping the Colour: il significato segreto

