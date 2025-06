Kartell Flagship Store di Arezzo ospiterà il designer Ferruccio Laviani

evento imperdibile per gli appassionati di design e innovazione, un’occasione unica per scoprire i segreti dietro le meraviglie illuminate di Laviani e immergersi in un mondo dove luce e creatività si incontrano per trasformare gli ambienti con stile e originalità. Un viaggio tra passato e futuro che non deluderà gli estimatori di Kartell e non solo.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Kartell Flagship Store di Arezzo giovedì 19 giugno, alle ore 18.30, (via San Giovanni Decollato, 38), ospiterà il designer Ferruccio Laviani, che in occasione dei 25 anni della collezione Lighting racconterà il suo percorso creativo per Kartell, un viaggio tra estetica e innovazione, dove la luce non si limita ad alluminare, ma segna le forme, le sviluppa, le esalta e talvolta le cela, creando atmosfere uniche. Un racconto che unisce storia e sperimentazione, in cui ogni lampada è testimone della continua innovazione del marchio, esplorando la costante metamorfosi della sua luce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Kartell Flagship Store di Arezzo ospiterà il designer Ferruccio Laviani

In questa notizia si parla di: arezzo - kartell - flagship - store

Giovedì 19 Giugno, dalle ore 18.30, ti aspetto presso il Kartell Flagship Store Arezzo in Via San Giovanni Decollato, 38 per celebrare insieme i 25 anni di Luce Kartell. Sarà con noi il designer Ferruccio Laviani! Seguirà cocktail. #alotv #kartell Vai su Facebook

Kartell Flagship Store di Arezzo ospiterà il designer Ferruccio Laviani; New opening 'Kartell Flagship Store' a Pescara; Rivoluzione centro: sbarca Kartell e riapre storico ristorante.

Con il flagship store Kartell, il centro di Monza è ancora più bello - Ora, l'attività nel nuovo flagship store Kartell è iniziata a pieno ritmo: «Abbiamo già accolto molte persone interessate alle collezioni dell'iconico brand sempre più orientato all'arredamento del ... Si legge su primamonza.it