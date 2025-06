Karima inaugura il cartellone di Estate a Pordenone

Karima, con la sua voce straordinaria e il suo talento inconfondibile, darà il via a un'estate indimenticabile a Pordenone. Sabato 21 giugno alle 21.30, nel cuore pulsante della città, la cantante omaggerà i maestri italiani, regalando al pubblico emozioni autentiche e coinvolgenti. Preparatevi a vivere una serata di musica, passione e stile che resterà impressa nella memoria di tutti gli spettatori.

Sarà una delle voci più belle del panorama musicale italiano, quella di Karima, a inaugurare, sabato 21 giugno alle 21.30, il ricco cartellone di Estate a Pordenone. La cantante omaggerà con eleganza, passione e stile personale i grandi cantautori italiani proprio nel cuore della città, davanti.

