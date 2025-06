Kanye West si è presentato al processo contro Diddy per supportare il rapper

Kanye West si è presentato in tribunale a New York per sostenere il suo amico e rapper Diddy, coinvolto in un complicato procedimento legale. La sua presenza si aggiunge a un quadro già turbolento, con testimonianze risvolto scioccanti che dipingono un quadro oscuro della vita di Diddy. In un momento di forte tensione, il supporto di Kanye evidenzia l’importanza dell’amicizia nei momenti di crisi. La vicenda promette sviluppi sorprendenti.

Kanye West si è presentato al processo contro Diddy per dare il suo supporto al rapper ed amico arrestato lo scorso settembre a New York. Il 48enne si è presentato in tribunale un giorno dopo che l'ex fidanzata di Combs, che è stata presentata sotto il nome fittizio Jane, ha trascorso ben sei giorni sul banco dei testimoni, sostenendo che Combs la costringeva a fare maratone di sesso con escort uomini mentre era sotto l'effetto di droghe. Jane, che ha testimoniato sotto pseudonimo, ha detto che Combs l'ha aggredita fisicamente nel mese di giugno 2024.

