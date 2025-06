Kamishibai nel bosco e i riti di san Giovanni

Il solstizio d’estate si avvicina, portando con sé magia e tradizione. Sabato 21 giugno, nel suggestivo bosco di Quasano, scopri “Kamishibai e i riti di San Giovanni”, un’esperienza unica per tutta la famiglia. Un viaggio al tramonto tra storie, rituali antichi e natura incontaminata, per celebrare il giorno più lungo dell’anno in modo coinvolgente e indimenticabile. L’AMOURGIA TI ASPETTA: un’occasione speciale per condividere emozioni e tradizioni, immergendosi nella bellezza del bosco e della cultura locale.

L'AMOURGIA TI ASPETTA Con Essere Terra APS 21 giugno, bosco di Quasano, ore 18-21 Il giorno del solstizio d'estate vieni con noi a Quasano e scopri insieme alla tua famiglia "Kamishibai e i riti di San Giovanni", una passeggiata esperienziale al tramonto. Sabato 21 giugno le guide di ESSERE.

