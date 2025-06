Kadin La forza di una donna trame turche | Bahar scopre che Sarp è vivo

Bahar, protagonista della soap turca "La forza di una donna", affronta un'inaspettata scoperta che cambierà per sempre la sua vita: Sarp, il suo amato marito, è ancora vivo e conduce una nuova esistenza con un’altra donna. La verità emerge dopo anni di sofferenza e speranze tradite, lasciando Bahar di fronte a un'amara realtà. Cosa le riserva il destino ora? Scopriamolo insieme nelle prossime emozionanti puntate.

Un’amara sorpresa attende Bahar nelle prossime puntate della soap turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ). La donna – dopo aver creduto il marito morto per molti anni – scopre che lui è ancora vivo e ha una nuova vita con un’altra donna. Anticipazioni turche La forza di una donna: Sarp non è morto. Da molti anni ormai Bahar cerca di tirare avanti con i suoi due figli. La donna – dopo aver saputo che il marito era morto in un incidente in mare, ha riorganizzato la sua vita consapevole che avrebbe dovuto provvedere da sola ai propri figli. In realtà Sarp non è affatto morto, ma ha deciso di far perdere le sue tracce e – una volta assunta una nuova identità – rifarsi una nuova vita con un’altra donna. 🔗 Leggi su Superguidatv.it