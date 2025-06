K Sport Montecchio Gallo | Stefano Protti favorito come nuovo allenatore

K Sport Montecchio Gallo si avvicina a una svolta importante: Stefano Protti, ex Sammaurense e Fermana, è il favorito per guidare il nuovo corso della squadra. Con l’arrivo di martedì e la presenza di uno dei presidenti, la fumata bianca sembra ormai vicina. La scelta dell’allenatore segna un passo cruciale per ambizioni future. Tutto indica che la decisione finale porterà nuova linfa alla formazione, pronte a scrivere un capitolo entusiasmante.

Arriverà martedì con il rientro di uno dei due presidenti la fumata bianca alla K Sport Montecchio Gallo per il nuovo allenatore che sostituisca mister Magi accasatosi sulla panchina della Vigor Senigallia. Il più gettonato è Stefano Protti ex Sammaurense (serie D, girone D) e in passato anche alla guida della Fermana. Altri nomi che circolano sono quelli di Gastone Mariotti e di Clementi. L’ex presidente della Vigor Senigallia Valentino Mandolini sarà un nuovo dirigente del Fano Calcio ne ruolo di responsabile del settore giovanile. A proposito del Fano i giocatori Paradisi, Zandri e bomber Cordella, reduci dalla vittoria del campionato con la Jesina piacciono assai ai dirigenti granata, in modo particolare Paradisi e Cordella, ma per Paradisi è necessario battere la concorrenza del Lunano (Eccellenza), società interessata (pare) anche a Russo (sempre della Jesina). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - K Sport Montecchio Gallo: Stefano Protti favorito come nuovo allenatore

In questa notizia si parla di: sport - montecchio - gallo - stefano

Eccellenza / Maceratese, la Serie D è di rigore: vince lo spareggio contro il K Sport Montecchio Gallo (6-4) - ANCONA, 11 maggio 2025 – In una finale emozionante, la Maceratese conquista la promozione in Eccellenza Marche battendo i rivali dopo un'intensa sfida di 120 minuti.

? ? - - I BIGLIETTI DISPONIBILI ANCHE IN PREVENDITA AL PREZZO DI €10,00 A PARTIRE DA DOMANI ore 16:30 presso la SEDE della SOCIETA’ a MONTECCHIO. Orari e gi Vai su Facebook

K Sport Montecchio Gallo: Stefano Protti favorito come nuovo allenatore; K-Sport Montecchio Gallo e il post Magi: Stefano Protti primo obiettivo; Beppe Magi lascia K Sport Montecchio Gallo, nuovo allenatore della Vigor Senigallia.

K Sport Montecchio Gallo: Stefano Protti favorito come nuovo allenatore - Stefano Protti è il candidato principale per guidare la K Sport Montecchio Gallo. Si legge su msn.com