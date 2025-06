K-Fantastic la rassegna estiva del Florence Korea Film Fest

Se siete appassionati di cinema che emoziona, sorprende e fa riflettere, non potete perdere K-Fantastic, la straordinaria rassegna estiva del Florence Korea Film Fest. Un viaggio tra i kolossal più spettacolari e i tesori nascosti del cinema coreano, pronti a conquistare ogni spettatore con storie di mondi distopici, amori eterni e thriller adrenalinici. Preparatevi a vivere un’esperienza cinematografica unica sotto le stelle, dove il cinema “fantastico” della Corea prende vita in modo mozzafiato.

Un viaggio cinematografico nel cinema “fantastico” coreano tra i kolossal piĂą spettacolari fino ai gioielli nascosti nel cinema dei mondi distopici, amori senza tempo e thriller adrenalinici della Corea del Sud sono al centro di K-Fantastic, la rassegna di cinema all’aperto proposto dal Florence. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "K-Fantastic", la rassegna estiva del Florence Korea Film Fest

In questa notizia si parla di: fantastic - rassegna - florence - estiva

A Firenze arriva K-Fantastic, la rassegna estiva del Florence Korea Film Fest - Firenze si prepara a vivere un’estate all’insegna dell’emozione e dell’avventura con K-Fantastic, la nuova imperdibile rassegna estiva del Florence Korea Film Fest.

Domenica 29 giugno alle 21.45 Ennennum di Shalini Ushadevi in Piazza Pitti! Torna l’appuntamento con l’arena estiva Apriti Cinema, che quest'anno cambia location e si sposta in Piazza de' Pitti. Per il River to River Florence Indian Film Festival un ritorno Vai su Facebook

A Firenze arriva K-Fantastic, la rassegna estiva del Florence Korea Film Fest; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria; Cosa Fare.

A Firenze arriva K-Fantastic, la rassegna estiva del Florence Korea Film Fest - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Fi.esta: in conclusione la rassegna estiva - Pelù non ha erogato fondi per l'importante rassegna di danza già ... nove.firenze.it scrive