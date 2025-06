Juventus Women mercato è fatta per Cambiaghi | accordo verbale con l’Inter Cifre e dettagli

La Juventus Women si prepara a consolidare il suo attacco con l'ingaggio di Michela Cambiaghi, un’operazione ormai in dirittura d’arrivo. Dopo settimane di trattative intense, il club bianconero ha raggiunto un accordo verbale con l’Inter, puntando a portare a Torino una delle attaccanti più promettenti del calcio femminile. Ecco tutti i dettagli di questa imminente operazione di mercato che potrebbe rivoluzionare la rosa juventina.

di Mauro Munno dell'imminente trasferimento. La Juventus Women è in chiusura per Michela Cambiaghi. Vi abbiamo raccontato passo dopo passo una trattativa che sta per andare a dama: il club bianconero ha in mano l'attaccante classe 1996, forte da settimane di un accordo totale con la giocatrice e, ora, anche di uno verbale con l' Inter. I due club hanno chiuso sulla base di un trasferimento oneroso da 60 mila euro (di cui 10 mila variabili) dopo aver vagliato diverse possibilità di scambio. La Juve gira i soldi che incassa dalla Fiorentina per il riscatto di Bonfantini, 50k più il 20% della futura rivendita.