Juventus Vlahovic ai saluti | nome nuovo dalla Francia per l’erede

In casa Juventus si apre un nuovo capitolo: Dusan Vlahovic si appresta a salutare i bianconeri, con il Milan e ora un nome dalla Francia pronto a prendere il suo posto. La lama del cambiamento è affilata, e l'attenzione si sposta su chi potrà rilanciare l'attacco juventino. Ma chi è il nuovo volto che potrebbe fare sognare i tifosi? Scopriamolo insieme!

In casa Juventus viaggia verso l’addio Dusan Vlahovic, corteggiato anche dal Milan in Serie A. La sua sostituzione è sicuramente un tema per i bianconeri ed ora emerge un nome nuovo che arriva direttamente dalla Francia. Ci si aspettava sicuramente di più dall’esperienza di Dusan Vlahovic in bianconero. Le cose, però, non sono andate come da aspettative, dal momento che ha spesso deluso. Sicuramente nella gestione di Massimiliano Allegri, ma con Thiago Motta le cose poi sono andate anche peggio. A conferma del fatto che il problema non era il tecnico toscano, che anzi ha una grande stima nei confronti dell’ ex Fiorentina a tal punto da averlo richiesto anche in questa sua seconda avventura al Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it